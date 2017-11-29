Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN Türk ekranlarında 'Bugün' bültenini sunmak için kamera karşısına geçen CNN Türk spikeri Başak Şengül, canlı yayında bir sunucunun başına gelecbilecek en büyük talihsizliklerden birini yaşadı.

YAKA MİKROFONUNU UNUTTU

Yaka mikrofonunu unutarak bülteni sunmaya başlayan Şengül, rejiden gelen uyarı sonrası kısa süreli panik yaşadı. Elini bir anda arkasına atan başarılı sunucu, mikrofonunu açarak yayınına devam etti.

TELEVİZYON TARİHİNE GEÇTİ

Türk televizyon tarihine geçecek unutkanlıklar arasına girecek bu olay, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.