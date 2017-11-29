Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yollarının saat 15.10'da İstanbul- Paris seferini yapan TK 1827 sefer sayılı Airbus 330 tipi uçağı Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra iniş takımlarının kapanmadığını gösteren ikaz lambası yanınca geri dönme kararı aldı. Atatürk Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kuran THY uçağının pilotu, havada yakıt boşalttıktan yaklaşık 40 dakika sonra geri döndü.



Atatürk havalimanı’na geri dönen uçağın yolcuları başka bir uçak ile Paris’e gönderilecek.