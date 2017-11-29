Türk Hava Yollarının saat 15.10'da İstanbul- Paris seferini yapan TK 1827 sefer sayılı Airbus 330 tipi uçağı Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra iniş takımlarının kapanmadığını gösteren ikaz lambası yanınca geri dönme kararı aldı. Atatürk Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kuran THY uçağının pilotu, havada yakıt boşalttıktan yaklaşık 40 dakika sonra geri döndü.
Atatürk havalimanı’na geri dönen uçağın yolcuları başka bir uçak ile Paris’e gönderilecek.
THY Paris uçağı geri döndü
29.11.2017 - 17:08 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yollarının İstanbul-Paris seferini yapan uçağı, iniş takımlarının kapanmadığını gösteren ikaz lambası yanınca kalkıştan bir süre sonra geri döndü.
Türk Hava Yollarının saat 15.10'da İstanbul- Paris seferini yapan TK 1827 sefer sayılı Airbus 330 tipi uçağı Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra iniş takımlarının kapanmadığını gösteren ikaz lambası yanınca geri dönme kararı aldı. Atatürk Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kuran THY uçağının pilotu, havada yakıt boşalttıktan yaklaşık 40 dakika sonra geri döndü.
Etiketler : thy,paris uçağı,
523605 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523605.aspx
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