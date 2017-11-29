Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Koçyiğit Köyü, Koçyiğit Köyü’ne bağlı Alancık, Akyel, Doyumlu Mezraları, Karbastı Köyü’ne bağlı Yamaç, Yolüstü, Task Mezraları, Karlıtepe Köyü, Tutumlu Köyü ve Gürece Köyü bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 27 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 00.01’den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 29 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 20.00’dan itibaren kaldırılmıştır" denildi.