Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güvenlik güçleri tarafından bir süre trafiğe kapatıldı. Köprünün şüpheli bir paket ihbarı nedeniyle kapatıldığı belirtildi. Köprü, yapılan kontrollerin ardından yeniden trafiğe açıldı.