İstanbul, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güvenlik güçleri tarafından bir süre trafiğe kapatıldı. Köprünün şüpheli bir paket ihbarı nedeniyle kapatıldığı belirtildi. Köprü, yapılan kontrollerin ardından yeniden trafiğe açıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
29.11.2017 - 22:26 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Polis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü bir süre çift yönlü trafiğe kapattı. Köprünün şüpheli bir paket nedeniyle kapatıldığı ifade edildi. Köprü, kısa bir süre sonra trafiğe yeniden açıldı.
Etiketler : 15 temmuz köprüsü,boğaz,
523679 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523679.aspx
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