Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Şefikcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Şerafettin A. (24) idaresindeki 42 BS 948 plakalı otomobil, marketten alışveriş yaparak bisikleti ile evine giden ve yolun karşısına geçmek isteyen Yahya Ayan’a (60) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, kazada ağır yaralanan Yahya Ayhan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yahya Ayan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Şerafettin A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Diğer taraftan olay yerinde ise geriye kalan çikolata ve bisküvi paketleri ve Yahya Ayan’ın ayakkabıları dikkat çekti.



Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.