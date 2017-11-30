Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Akkaya mevkiinde Bürme köyüne bağlı Kuzören Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 29 Kasım Çarşamba sabahına doğru çıktığı tahmin edilen yangın, akşam saatlerinde vatandaşların ihbarı sonrası ortaya çıktı. İhbar sonrası Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerle Karadere Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz yangın mahalline sevk edildi. Yangının yaklaşık 12 saat sonrasında fark edilmesi nedeniyle Fazıl Çataloğlu’na ait iki katlı ahşap bina ile bitişiğinde bulunan Ahmet Çataloğlu’na ait iki katlı ahşap binaların tamamen yandığı belirlendi. Binaların enkazıyla karşılaşan itfaiye ekipleri, yangın yerinde soğutma çalışması yapabildi.



Yangının çıktığı evde oturan 5 kişilik aile kayıp



Öte yandan Ahmet Çataloğlu’na ait evin kış mevsimi nedeniyle kapalı olduğu içerisinde kimsenin oturmadığı öğrenilirken Fazıl Çataloğlu’na ait evde ise 5 kişinin ikamet ettiği belirtildi. Fazıl Çataloğlu ile birlikte eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar’dan yaklaşık 1 gündür haber alınamıyor. Ekipler, ailenin telefonlarına da ulaşamazken, çevrede yaptıkları aramalarda da henüz aileye ait bir ize rastlayamadı.



Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İhbar sonrasında yangın yerine gelen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, Olay Yeri İnceleme ekipleri, itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangın yerinde incelemede bulundu. Enkazın altında ailenin cenazelerini arayan ekipleri, yoğun duman ve karanlık nedeniyle arama kurtarma çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Ayrıca köylülerle birlikte ekipler, çevrede de aileyi aradılar. Yangının çıkışının üzerinden yaklaşık 1 gün geçmesine rağmen henüz 5 kişilik aileden haber alınamadı.



Yangında 10 büyükbaş hayvan ile 50 küçükbaş hayvanda telef oldu



Kastamonu’da merkeze bağlı Bürme köyünde çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan ile 50 küçükbaş hayvanda telef oldu.

Yangının çıktığını karakoldan jandarma ekipleri arayınca duyduğunu söyleyen Bürme Köyü Muhtarı Vahittin Hasanbaş, “Yangın Çarşamba sabahına doğru çıkmış, fakat jandarma beni akşamüzeri 16.00 gibi arayarak ‘Senin köyünde yangın çıkmış haberin var mı’ diye sordu. Bende, haberim yok deyip hemen araca binerek köye geldim. Köyde hiç kimse yoktu. Evler aynı bildiğimiz samanlık gibi yanıyordu. Evin bir tanesinde duran yoktu, diğerinde Fazıl Çataloğlu ile eşi, oğlu, gelini ve torunu duruyordu. Ben aynı zamanda okul servisi çekiyordum. Çocuk bugün okula gitmedi” dedi.

Şuanda aileden hiç kimseye ulaşılamadığını ve arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiğini belirten Hasanbaş, “Hiç kimseden haber yok, kimseye ulaşılmıyor. Yangının çıktığı saatten itibaren 1 gündür aileden haber alamıyoruz. Fazıl Çataloğlu’nun yaklaşık 45-50 civarında küçükbaş hayvanı ile 8-10 tanede büyükbaş hayvanı vardı” diye konuştu.