Mevlid Kandili tüm İslam aleminde olduğu gibi İngiltere'nin başkenti Londra’da da kutlandı. Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (aleyhisselâm) dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili için gurbette yaşayan Müslümanlar camilere akın etti. Londra Azizi’ye Cami'sine gelerek namaz kılan vatandaşlar hep birlikte İslam alemi için dua etti. Londra’da yaşayan gurbetçiler kandilin İslam coğrafyasında barış, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.
Londra’da Mevlit Kandili tebrik edildi
30.11.2017 - 06:36 | Son Güncelleme: 30.11.2017 - 06:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Londra’da Mevlit Kandili için müslümanlar camiye akın etti
Kaynak: İHA
Etiketler : Mevlit kandili,Londra,
523708 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523708.aspx
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