Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün düzenlenen MGK toplantısında Suriye’de çatışmasızlık ve gerilimi azaltma bölgeleri oluşturulması için girişilen İdlib’e gözlem misyonu benzeri bir uygulamanın Afrin’de de hayata geçirilmesine dair yapılan vurgunun ardından Türkiye-Suriye sınır hattına yeni birlikler sevk edildi. Gazinatep’in Islahiye ilçesi üzerinden vagonlarla taşınan askerî araçlar arasında zırhlı personel taşıyıcılar da yer aldı. Askerî hareketlilik Afrin’in terör örgütü PYD’den arındırılmasına ilişkin hazırlık olarak değerlendirildi. Askerî araçların bir kısmı ise İdlib’de yeni çatışmasızlık noktalarının kurulmasında görevlendirilebileceği de vurgulandı.

ABD BİRLİKLERİNİ ÇEKİYOR



Öte yandan TSK’nın olası afrin operasyonu önceki YPG-ABD hattında da dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Bölgedeki kaynaklar ABD’nin Menbiç ve Kobani’deki birliklerini 2 gündür konvoylar hâlinde Fırat Nehri’nin doğusuna çekmeye başladığını bildirdi.



SURİYE’NİN KADIN GÜVEN TİMİ



İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü personelleri tarafından protokol, asayişi sağlama, yakın takip, silah eğitimi, sıcak çatışma ve terörle mücadele gibi eğitimden geçen Suriyeli kadın polisler, Fırat Kalkanı bölgesinde güvenin ve huzurun sağlanmasına katkı sunuyor. Kadın polisler sınırdan geçen DEAŞ’lı teröristlerin yakalanmasında da etkin rol oynuyor. (Akşam)