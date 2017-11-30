Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA - İdlib’de güvenliği sağlayan Mehmetçik, Afrin’i de İHA’lar ile çembere alarak teröristlerin her hareketini takip ediyor. YPG’nin Afrin’de eğitim kampları kurmasının ardından 75 terörist Kandil’den geldi. 500’den fazla teröristin silahlı eğitim aldığını belirleyen askeri uzmanlar, eğitim kampları Türkiye’nin böyle bir operasyona ihtiyaç duymasına yol açtığını belirtiyor. Türkiye’nin öncelikli hedefinin PYD koridorunun uzatılmasını ve Akdeniz’e ulaşmasını engellenmek olduğunu hatırlatan askeri uzmanlar “Bugün de aynı ihtimal güneyden söz konusu. Bu yüzden Afrin harekâtına kısmi de olsa mutlak ihtiyaç duyuluyor” diyor. Türkiye, Suriye sınırına ciddi bir yığınak yaparak, muhtemel bir operasyona hazırlanıyor. Özellikle ağır zırhı mekanize birlikler ve özel kuvvetler bölgede hazır bekletiliyor. Ancak Türkiye’nin askeri gücünü kullanması Rusya ve İran ile yapılan diplomatik ilişkilere takılıyor. İran bu konuda bir çekince koymazken, Rusya’nın Afrin ile ilgili çekincesi var. Türkiye’nin bu bölgede operasyon yapmasına sıcak bakmayan Rusya’nın net tavır ortaya koymadığı diplomatik kaynaklarca ifade ediliyor. Muhtemel Afrin operasyonunun kısmı olmasına kesin gözüyle bakılırken, hangi bölgeden yapılacağının da Rusya ile yapılacak görüşmelerle belirleneceği vurgulanıyor.