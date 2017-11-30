Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MGK toplantısı sonrası yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib gerginliği azaltma bölgesi'nde 'gözlem misyonu'nu başarıyla sürdürdüğü, bu görevin Batı Halep'le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamını gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir" denilmiş ve Afrin'e operasyon sinyali verilmişti. Sabah saatlerinde ise bölgede zırhı araç harektelliği gözlendi. Bu gelişmeler yaşanırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'da Afrin operasyonuna ilişkin açıklamlarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Afrin'den tehdit gelirse tereddütsüz girer teröristlerden temizleriz" dedi.

ABD'NİN YPG'YE SİLAH YARDIMI

ABD Başkanı Trump'un YPG'ye silah yardımı yapmayacağız sözleri ile ilgili de konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD Başkanı Trump’ın kendisi, bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza telefonda 'bundan sonra YPG’ye silah verilmeyeceğini' söyledi. Biz ABD’nin iç işlerine karışmayız ama Pentagon kendi başkanını dinlemiyorsa, sonuçta bizi ilgilendirir. Çünkü oraya verilen silahlar bize bir tehdittir ama bu biraz da ABD’nin iç meselesidir. ABD gibi önemli bir ülkenin başkanının sözünün tutulması gerekiyor. Biz Türkiye olarak buna çok önem veriyoruz. Biz verdiğimiz her sözü tutarız" ifadesini kullandı.



BOZDAĞ: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da bugün katıldığı AA Editör Masası'nda 'Afrin'e operasyon olacak mı?'sorusuna, "Suriye'den terör riski var. Yeni mülteci gelme riski var. Terör koridoru oluşturma riskleri var. Tükiye sınır güvenliğini tesis etmek ve yeni mülteci akınının önüne geçmek, Türkiye'de eylem yapmasını önlemek için oralarda aktif çalışmalar yürütüyor. Bundan sonra da yürütecektir. Fırat Kalkanı oradaki oyunları bozan önemli bir adım olmuştur. İdlib'de gözetim noktaları, Türkiye, İran ve Rusya'nın attığı adımlar son derece önemlidir. Esasında Suriye'de yaşanan çatışmaların biteceğine dair umudun en çok yükseldiği görüşmelerdir. Ortaya çıkan 3'lü fotoğraf bütün dünyayı etkilemiştir. Afrin Türkiye için önemli. Orada terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD-YPG'nin tehdit oluşturmasına müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik. Bütün görüşmelerde bu bölgelerde olup bitenler ana gündemimizdir. Afrin de ana gündemimiz" yanıtını verdi.