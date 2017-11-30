Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri önceki gün, sosyal paylaşım siteleri üzerinden 'terör örgütü propagandası yapmak,” “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyetini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik Kars merkez, Kağızman, Selim ve Arpaçay'da operasyon yaptı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli 10 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
30.11.2017 - 11:45 | Son Güncelleme: 30.11.2017 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri önceki gün, sosyal paylaşım siteleri üzerinden 'terör örgütü propagandası yapmak,” “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyetini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik Kars merkez, Kağızman, Selim ve Arpaçay'da operasyon yaptı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Kars,
523776 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523776.aspx
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