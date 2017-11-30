Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri önceki gün, sosyal paylaşım siteleri üzerinden 'terör örgütü propagandası yapmak,” “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyetini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik Kars merkez, Kağızman, Selim ve Arpaçay'da operasyon yaptı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli 10 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.