Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Ankara ceza ve infaz kurumları ve Samsun-Sinop-Çankırı adliye imamı olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilen din kültürü öğretmeni Dursun Koç ile avukatı katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" tespit edilen Koç, bu uygulamayı kullanmadığını ve örgütün imamı olmadığını öne sürdü.Kendisinden tecvid ve Kur'an-ı Kerim dersi vermesini isteyen kişilere ders verdiğini belirten Koç, "Tanıkların beyanlarında çelişkiler var. 2012 - 2014 yıllarında Ankara'da görev yaptım. Bir tanık beni, 'bıyıklı' diye tarif ediyor. Hayatımda hiç bıyık bırakmadım. Bıyıklarımın çıkması noktasında sıkıntılarım var." dedi.

Samsun'a 2014 yılında geldiğini aktaran Koç, örgütün mağduru olduğunu savundu.Rahatsızlığından dolayı kızını, örgütün kapatılan özel okulunda okuttuğunu kaydeden Koç, tahliyesini ve beraatini istedi.Mahkeme heyeti sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.