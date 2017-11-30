Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, ekonomi gündemine ilişkin NTV yayınında değerlendirmede bulundu.

ABD'de devam eden ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı Zarrab davasına ilişkin Ertem, "Tüm spekülatif haberlerin, kötü senaryoların gerek kur gerek faiz tarafında fiyatlandığını düşünüyorum. En kötü senaryoda bile Türkiye ekonomisine sorun oluşturacağını düşünmüyorum; bankacılık sektöründe sistemik bir risk söz konusu değil. Davanın bankalara etkisinin tartışılması siyasi amaçlı; kamu bankamız uluslararası regülasyonları dışında bir şey yapmamıştır. Halkbank ile ilgili de hiçbir risk olmaz. Bankaların durumlarının bozulmasına müsaade edilmez" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra kur tarafında çok olumsuz bir gelişme beklemiyorum" diyen Ertem, "Kurdaki aşırı oynaklık ve fiyatlama Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini olumsuz etkiliyorsa, faiz tarafına müdahale eder. Merkez Bankası GLP üzerinden fonlama yapıyor. Burada PPK toplantısına gerek olmadan da GLP'yi yukarı çekebilir veya düzenleme yapabilir" şeklinde konuştu.

Ertem, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Enflasyonda hızlı düşüş bekliyoruz. Hiç bir endişeye mahal yok; bu ayın sonunda enflasyonun yine yüksek durumuyla karşılaşabiliriz ama 2018 başında hızla aşağı inişi göreceğiz; kurda da düzeltmeyi göreceğiz. TCMB enflasyon konusundaki beklentide bozulma olursa faiz tarafıyla da başka enstrümanlarla da müdahale eder"

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine de değinen Ertem, şunları söyledi: "TCMB'nin zarar edeceği eleştirileri doğru değil, göreceksiniz kârlı duruma gelecek. TCMB'nin bütün bu adımları kurdaki volatiliteyi en aza indirmeyi ve reel sektörü korumayı amaçlıyor"

Ertem ayrıca, "İthalattaki artış, kurun da etkisiyle önümüzdeki dönemde yavaşlayacak; bu dış ticarette ve cari dengede toparlanma olarak yansıyacak" dedi.