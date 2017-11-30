Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay Başkanlığında görevli iken FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla KHK ile ihraç edilen 13 eski personel hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Danıştay Başkanlığında görevli iken KHK ile kamu görevinden çıkarılmalarına karar verilen 13 eski personel hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan verilen gözaltı kararı uyarınca 10 şüpheli yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınmış olup, gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki soruşturma işlemleri devam etmektedir" denildi.