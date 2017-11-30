Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle: Ortada ana muhalefet partisinin bir takım gösterdiği evraklar var. Ne olduğunu kendi partilileri de dahil kimse bilmiyor. Basınla paylaşılmıyor. Türkiye'nin bu kadar önemli meselesi varken, 4 terör örgütü ile Türkiye mücadele ederken ana muhalefet partisi genel başkanı hem siyaseti hem siyasetin gündemini ne olduğu belli olmayan, içeriğini paylaşmadığı bazı belgelerle savunmaya devam ediyor. Burada neyi konuşacağız. Bu belgeyi yargı ile paylaşın. Hayır paylaşmayız. Anayasa'nın 39. maddesi açık. Cumhurbaşkanımız tazminat davası açtı. Dolayısıyla artık bundan sonrası yargının işidir. Kişi, ne yapması gerekiyor? Bu belgeleri, kendi iddiasının ispatı olduğu belirtilen belgeleri yargı ile paylaşması gerekiyor. Biz Meclis'te bir araştırma önergesi vereceğiz, diyor. TBMM'nin işi yok sizin yalanlarınızın sizin iddialarınızın yeri midir? Siz TBMM'yi kendi yalanlarınıza niye alet ediyorsunuz. Burada ismi geçen kişiler milletvekili midir? Hayır değildir. Burada maalesef Türkiye'nin bu kadar kritik gündemi olmasına rağmen maalesef her zaman olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin çıkardığı suni krizlerle Türkiye meşgul edilmek isteniyor. Biz arkası karanlık iddialarla Türkiye'nin gündeminin meşgul edilmesine karşıyız.

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