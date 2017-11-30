Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bursa merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu ve İstanbul'da KHK ile kapatılan FETÖ'nün eğitim şirketlerinden İbret Eğitim'in yönetici ve ortakları ile "ByLock" kullandığı tespit edilen öğretmen, esnaf ve özel sektör çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.