Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Muş merkezde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet keskin nişancı piyade tüfeği ele geçirildi. Şırnak Silopi’de, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır Kulp’ta icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirilirken, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca,1 ton 228 kilogram esrar ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.