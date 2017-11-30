Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki (KHO) eylemlere ilişkin 72'si tutuklu, 239 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi.Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.Tutuksuz sanık eski teğmen M.M.T, 15 Temmuz'da evinde dinlendiği sırada televizyonda haberleri gördüğünü, saat 23.15 gibi WhatsApp grubundan birliğe gelmeleri yönünde mesaj atıldığını belirtti.M.M.T, 32 haftalık hamile olduğu için kararsız kaldığını ancak üstünden gelen emre uyarak eşiyle okula gittiğini söyledi.Okula gece saat 00.00 gibi gittiğini, 01.00 civarı da "bayan personel ayrılabilir" denilince 02.00 gibi evine döndüğünü kaydeden M.M.T, okulda olduğu süre boyunca da odasında beklediğini öne sürdü.

ByLock kullanmış



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasını kabul eden M.M.T, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde 2013'te araştırma görevlisi olduğu sırada kafeteryada gördüğü broşür vasıtasıyla bir derneğe gidip gelmeye başladığını ve burada Ayşegül isimli kadınla tanıştığını anlattı.Ayşegül'ün dernekteki faaliyetleri bir program aracılığıyla bildireceğini ve bu sayede daha rahat haberleşebileceklerini söylediğini ileri süren M.M.T, uygulamayı yükleyip 5-6 ay kadar kullandığını dile getirdi.

M.M.T, sosyal çevresini geliştirmek ve ders vererek para kazanma düşüncesiyle derneğe gittiğini savunarak, "Daha sonra bayanın istekleri farklılaştı. 'Bizim evde buluşalım.', 'Sana dinimizin güzelliklerini anlatalım.' gibi farklı istekleri olunca görüşmeyi kestim. Programı da sildim. O derneğe de gidip gelmeyi bıraktım." diye konuştu.ByLock'u "Google Play" üzerinden indirip kullanıcı adı ve şifre girerek kurduğunu bildiren M.M.T, mesajlaşmalarının sadece dernekle ilgili faaliyetler hakkında olduğunu, içerikleri çıkarılabilirse bunun anlaşılacağını iddia etti.Mahkemece, kullandığı programla ilgili kullanıcı adı ve şifresi söylenen M.M.T, kullanıcı adı ve şifresinin kendi ismiyle ilgili olduğunu hatırladığını, mesaj attığı ve konuşma girişiminde bulunduğu kişileri de tanımadığını ileri sürdü.

Savaş çıktığını düşünmüş



Tutuksuz sanık Üsteğmen A.Ö. de mesai dönüşü evinde televizyondan köprünün kapatıldığı haberlerini gördüğünü, terör saldırısı ya da savaş olduğunu düşündüğünü söyledi.Başbakanın açıklamasından sonra bir kalkışma olduğunu anladığını iddia eden A.Ö, birliğe acil gelmeleri yönünde WhatsApp grubundan atılan mesaj üzerine eşini komşusuna bırakıp Emrah Bozan'ı da alarak okula gittiğini belirtti.

Odasındayken birlik emniyeti için silah dağıtılacağının belirtilmesi üzerine Anafartalar Taburu'ndan silah ve hücum yeleği aldığını, ardından odalarına dönmelerinin söylendiğini öne süren A.Ö, bundan sonra uyuduğunu, "Kahvaltıya gidelim." sesleri üzerine uyandığını savundu.Sabah silahları teslim edip evlerine gidebileceklerinin söylenmesi üzerine silahı bırakıp evine gittiğini anlatan A.Ö, 25 Temmuz 2016'da saat 01.00 civarında birlikteyken gözaltına alındığını, daha sonra tahliye edilip tekrar görevine döndüğünü kaydetti. A.Ö, Adana'da yeni birliğine atandıktan sonra 9 Haziran'da yeniden gözaltına alındığını ancak tekrar bırakıldığını, hala görevde olduğunu söyledi. FETÖ ile hayatının hiçbir döneminde ilişkisi olmadığını savunan A.Ö. beraatini istedi.Duruşmada, tutuksuz sanık Üsteğmen M.A. da savunma yaptı.

Üç tahliye talebi



Sanıkların savunmalarının ardından mütalaasını veren savcı, İbrahim Suheyb Erdem, Murat Yusuf Taze ve Aytekin Yıldızhan'ın üzerine atılı suçun mahiyeti, mevcut delil durumu, savunmalarının alınması gibi nedenlerle adli kontrol kararıyla tahliyesi ile firari sanıklar hakkındaki yakalama kararınının infazının beklenmesini talep etti.Duruşmaya, öğle arası verildi.