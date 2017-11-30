Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 72'si tutuklu 239 sanığın yargılandığı davanın bugünkü celsesi tamamlandı. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın öğleden önceki kısmında 3 tutuksuz sanığın savunması alındı. Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından ara karar açıklanmak üzere duruşmaya 1 buçuk saatlik ara verildi.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Serkan Gümüş, Çetin Kaya, Gökhan Orcan, Taner Soner, Sezgin Erdem, Suat Kurt, Gökhan Duran, İbrahim Süheyp Erdem, Aytekin Yıldızhan, Cüneyt Sevim, Cihan Yıldız ve Murat Yusuf Taze'nin tahliyelerine karar verdi. Heyet, savunması alınan tüm tutuksuz sanıklar hakkındaki imza yükümlülüklerinin kaldırılmasına, yurt dışı yasağının ise devam etmesine hükmetti. Dava, 1 Mart 2018'e ertelendi.