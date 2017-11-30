Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tavak Vakfı'nın Görev Vakfı ile birlikte 7'ncisini gerçekleştirdiği Türk Halkının AB'ye Bakışı Araştırması'nın sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 30,2'si Türkiye'nin önümüzdeki günlerde tam üye olacağına inanıyor. Buna karşılık, yarıya yakını yüzde 48,8'i tam üyeliğin olmayacağını düşünüyor.







YÜZDE 16 DÜŞÜŞ



Türk halkının tam üyeliğine olan inancı 2011 yılında yüzde 46 oranındaydı. 6 yıl içinde yüzde 16'lık bir düşüş ortaya çıkıyor.



Evet (30,2)

Hayır (48,8)

Bilmiyorum (21,6)



Bu açıdan Türk halkının ayrıca " Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin Türkiye'ye yapacağı katkılar nelerdir?" sorusuna en büyük oranda 'Serbest Dolaşım Hakkı' ortaya çıkıyor.



SERBEST DOLAŞIM HAKKI



Yüzde 42,6'lık bir kitle Türkiye'ye tam üyelik halinde serbest dolaşım hakkının Türkiye'nin yararına olacağına inanıyor. AB bütçesinden yararlanmaya oy verenlerin oranı 17,4'te kalmış oluyor.







EKONOMİK OLARAK İHTİYACIMIZ VAR MI?



"Ayrıca Türk halkının Türkiye'nin ekonomik olarak Avrupa Birliği'ne ihtiyacı var mı?" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 62,4 hayır diyenler yüzde 23,2 oranında kalıyor.





1282 KİŞİ



Bu araştırmayı TAVAK Vakfı 12-19 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara, İzmir, Diyarbakır, Kayseri, Artvin, Bursa ve Antalya illerinde Cati metoduna göre gerçekleştirmiş ve 1282 kişi bu sorulara cevap vermiş bulunuyor.



TAVAK Başkanı Faruk Şen, "Bu yıl yaptığımız araştırma Türk halkının hala AB'ye olan inancının devam ettiğini ortaya çıkarıyor. Her ne kadar yüzde 50'lik yakın kitle AB'ye olamayacağından hareket etse de AB'nin Türkiye'ye yararı olacağı kanısı hakim. Genel olarak AB'den beklentileri olan kitleyiz. Bu da Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinin kesilmeyeceğinden ortaya çıkarıyor.