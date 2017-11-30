Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu yargılanan eski asayiş şube müdürü Ebubekir Karaca'ya 9 yıl hapis cezası verildi.Ardahan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Karaca, tutuklu bulunduğu Kayseri Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı. Eski komiser Haluk Çevik ise duruşma salonunda hazır bulundu.Savunmasında hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Karaca, "Birileri bizi kara listeye aldı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum." dedi.

Aynı duruşmada eski komiser Haluk Çevik de 10 yıldır devlet memurluğu yaptığını, hiçbir şeyde devlete, millete zararının olmadığını savundu.Çevik, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatını istedi.Mahkeme heyeti Karaca'ya 9 yıl, Çevik'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.Her iki sanık için "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle "Silahlı Terör Örgütüne Üye olma" suçundan 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.