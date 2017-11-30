Başbakan Binali Yıldırım, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Yıldırım, RTÜK Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti
30.11.2017 - 15:59 | Son Güncelleme: 30.11.2017 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Etiketler : Başbakan Binali Yıldırım,RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya,
523847 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523847.aspx
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