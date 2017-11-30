Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin pozisyonunu ve bundan sonra atacağı adımları anlatıldı.

1- Millî Diyalog Konferansı’nın tarihi noktasında Rus basını Şubat dedi ancak resmî ağızlardan bize yansıyan kongrenin tarihinin henüz kararlaştırılmadığıdır.

2- Suriyeli Kürt’lerin Suriye’nin geleceğine yönelik her siyasi girişimde yeri olmalı. Soçi’de de Suriyeli Kürtlerin meşru beklentilerini yansıtabilecek olanların katılmasında bir beis olmayacak.

3- (PYD/YPG’ye silah sevkiyatı) ABD yönetiminin ahenkli olarak davranmadığı bir gerçektir. Önceki yönetim döneminde de taahhütler verilmiş ve teknik düzeyde gerçekleştirilmemişti. ABD ile siyasi ve teknik düzeyde PYD/YPG’ye silah verilmesi... Kafamızdaki takvim geçici iş birliği ne demek? Bu soruya verilen yanıt bizi tatmin etmekten çok uzak. DEAŞ terör örgütünün gerilediğini söylüyorsunuz diyoruz.

4-Amerika ile temaslar her düzeyde devam ediyor-Pyd ye Silahlar konusunda bilgi paylaşımı oluyor ama arzuladığımız çerçevede değil.