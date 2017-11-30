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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Edirne Milletvekili Bircan'a tazminat davası
30.11.2017 - 16:33 | Son Güncelleme: 30.11.2017 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Edirne Milletvekili Bircan hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Etiketler : erdoğan,tazminat davası,CHP Edirne Milletvekili Bircan,
523859 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523859.aspx
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