Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'den İstanbul'a hareket eden uçakta, sefer sırasında elektronik cihazların internete bağlanmaları amacıyla kullanılan kablosuz ağlardan (Wi-Fi) birinde "bomb on board" adı tespit edildi.

Kaptan pilot, uçağa güvenlik prosedürlerinin uygulanması için Hartum'a zorunlu iniş kararı aldı. Gerekli izinlerin kuleden verilmesinin ardından uçak, Hartum'daki havalimanına indi.Yolcular ve uçak, prosedür gereğince güvenlik taramasından geçirildi. Wi-Fi ağının kaynağını belirlemek için inceleme yapan uzmanlar, ağın uçak içerisinde oluşturulduğuna yönelik görüş bildirdi.Aramalarda da herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine uçağa yolcu alımı yapıldı. Uçak, daha sonra İstanbul'a hareket etti.