Alınan bilgiye göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'den İstanbul'a hareket  eden uçakta, sefer sırasında elektronik cihazların internete bağlanmaları  amacıyla kullanılan kablosuz ağlardan (Wi-Fi) birinde "bomb on board" adı tespit  edildi.

Kaptan pilot, uçağa güvenlik prosedürlerinin uygulanması için Hartum'a  zorunlu iniş kararı aldı. Gerekli izinlerin kuleden verilmesinin ardından uçak,  Hartum'daki havalimanına indi.Yolcular ve uçak, prosedür gereğince güvenlik taramasından geçirildi.  Wi-Fi ağının kaynağını belirlemek için inceleme yapan uzmanlar, ağın uçak  içerisinde oluşturulduğuna yönelik görüş bildirdi.Aramalarda da herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine uçağa  yolcu alımı yapıldı. Uçak, daha sonra İstanbul'a hareket etti.