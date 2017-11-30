Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Adalet Sarayı'na avukatı ile birlikte gelen Itır Esen'in, soruşturmayı yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısınca "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Esen'in ifadesinde söz konusu paylaşımında hakaret kastının olmadığını, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylediği öğrenildi. Esen hakkında Twitter'raki paylaşımı nedeniyle 3 vatandaşın şikâyette bulunduğu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca da Esen hakkında, TCK'nın 216/2. maddesinde düzenlenen "Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TACI GERİ ALINMIŞTI

Türkiye çapında 22 Eylül'de düzenlenen Miss Turkey 2017 adlı güzellik yarışmasında birinci seçilen Itır Esen, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, Twitter'da paylaştığı bir mesajla gündeme gelmişti. Bu mesajında 15 Temmuz şehit ve gazilerine hakaret ettiği ileri sürülen Esen'in birincilik tacı, Miss Turkey organizasyon yetkilileri tarafından geri alınmıştı.