Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ üyesi ve yöneticisi suçlamasıyla haklarında açılan davalarda yargılanan sanıkların eşlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bazıları kamu kurumlarında aktif görevde olduğu belirlenen ve bir kısmının telefonlarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock olduğu iddia edilen 7 kişi için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir öğretmen ve hemşirenin de aralarında bulunduğu 7 kadın gözaltına alındı.