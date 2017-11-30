Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Suriye ekseninde bölgesel gelişmeler ele alındı. Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla 22 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen Soçi zirvesi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Şansölye Merkel ile bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, mülteciler konusuna da değinildi. Şansölye Merkel, Suriyeli mültecilerle ilgili olarak Türkiye’ye taahhüt edilen AB yardımlarının ulaştırılmasının hızlandırılması için çalışacağını belirtti. İki lider, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin önemine işaret ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şansölye Merkel’in, Almanya’da hükümeti kurma çalışmalarının neticelenmesinin akabinde, üst düzey iikili temaslara ivme kazandırılması konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi.