Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda, son 1 hafta içerisinde terör örgütü PKK/PYD/YPG ile DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, biri kadın 5 PKK/PYD üyesi, 7’si DEAŞ’lı olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt üyeleri, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.