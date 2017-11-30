Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda, son 1 hafta içerisinde terör örgütü PKK/PYD/YPG ile DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, biri kadın 5 PKK/PYD üyesi, 7’si DEAŞ’lı olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt üyeleri, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa’da PKK/PYD ve DEAŞ üyesi 12 kişi tutuklandı
30.11.2017 - 21:27 | Son Güncelleme: 30.11.2017 - 21:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD ile DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.
Etiketler : şanlıurfa,deaş,pkk,
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