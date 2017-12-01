Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Türk Hava Yolları’nın TC-JFU kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Moskova seferini yapmak üzere 22.00 sıralarında Antalya Havalimanı’ndan havalandı. Uçak, İstanbul Hava Sahası üzerinden Karadeniz’e doğru ilerlediği sırada kumanda arızası meydana geldi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Kumanda arızası meydana geldiği öğrenilen THY uçağı saat 23.58’de Atatürk Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.