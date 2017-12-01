Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Daha önce Almanya’nın engel olduğu iadeyi Atina’nın, Erdoğan’ın ziyareti öncesinde tekrar ele aldığı ifade ediliyor. Subayların iadesinin tekrar gündeme gelmesine sebep olarak ise 65 yıl sonra ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanının Yunanistan’ı ziyareti edecek olması gösteriliyor. Subaylardan 6’sının Türkiye’ye iade edilebileceği ifade ediliyor.

Bu arada gözaltına alınan 9 DHKP-C’li arasında 2013’te Ankara’da AK Parti ve Adalet Bakanlığı’na saldırının faili Hasan Biber de bulunuyor.