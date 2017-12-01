Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan mahkemelerinde, Reza Zarrab üzerinden Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik bir tiyatro sergileniyor. Davadaki işaretler, meselenin siyasi olduğunu gözler önüne seriyor. Savcılık duruşmanın ilk gününde, 17-25 Aralık kumpasındaki FETÖ dinlemelerini delil olarak sundu. Avukatların “standartlarını karşılamıyor eksiklik kuralı altındaki minimum standartlara uymuyor ve güvenilir olmadığını gösteren önemli kanıtlar var” itirazına, FETÖ’cü savcıların fezlekenin virgülüne kadar koplayanmış olmasına rağmen...

Ses kayıtlarını alan FETÖ üyesi polislerin “görevlerini yaptığını” savunan savcı, o polislerden birinin de mahkemede tanık olarak ifade vereceğini söyledi. FETÖ firarisi, ByLock kullanıcısı Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez’ın tanıklar arasında yer alması kararlaştırıldı. Türkiye karşıtlığıyla bilinen isimler, bilirkişi tayin edildi. Bu da yetmedi ve duruşmada da benzer tiyatro sergilendi. Oyunun baş aktörü ise Reza Zarrab idi.

İşte 34 yaşındaki Reza Zarrab’ın şovu ve Amerikan kumpasını gözler önüne seren noktalar:

SANIKTI TANIK OLDU: New York’ta 19 aydır tutuklu bulunuyor. Gözaltına alındığında yalan söylediğini, daha sonra ABD ile işbirliği yapmak istediğini ifade etti. Daha duruşma başlamadan ‘itirafçı’ olacağını açıkladı. Bu sayede sanık sandalyesinden inip tanık oldu. Bu, akıllara “Baskı mı kuruldu?” sorusunu getirdi.

SUÇU PAS ETTİ: İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret ve para transferleri yaptığını, ambargoyu deldiğini söyledi. Mahkemede bütün suçlamaları Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ya attı. Türkiye’deki bazı siyasetçileri işin içine çekerek “ortaklık ve rüşvet” iddialarında bulundu. Bu ifade ile Halkbank hedef haline getirildi.

AŞIRI RAHAT: Cezaevinde kalmadığını, “FBI misafiri” olduğunu söyledi. Ancak mahkemeye tulumla, ayakları kelepçeli çıkarıldı. Duruşmada aşırı rahatlığıyla dikkat çekti. Hakim, bir sonraki duruşmaya herkes gibi takım elbiseyle gelebileceğini ifade etti. O da dünkü duruşmaya ceket pantolonla geldi. Bu, tiyatronun bir parçası olarak değerlendirildi. Bazı yabancı gazeteciler Zarrab’ın bir CEO gibi anlattığını yazdı.

DETAYLARA DİKKAT: Bütün safhaları dün olmuş gibi, tek tek ayrıntılarıyla anlattı. Bağlantı kurduğu iş adamlarını, sahibi olduğu şirketleri, hangi tarihlerde neler yaptığını söyledi. Ambargoyu deldiğini, Amerikan finans sistemini dolandırdığını ifade etti. Bunu yaparken Mehmet Hakan Atilla’yı işaret etti. “Yedi tane suç işledim” dedi. Gardiyana alkol sokmak ve cep telefonu kullanmak için rüşvet verdiğini söyledi.