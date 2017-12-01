İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.