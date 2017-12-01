İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 7 tutuklama
01.12.2017 - 10:42 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Etiketler : Şanlıurfa,deaş,
524056 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524056.aspx
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