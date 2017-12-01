Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mağara ve barınakları havaya uçurulan teröristler, dağlarda kış üslenmesine geçemeyince meskûn mahale yakın yerlerde toplanmaya başladı. Yeni Şafak'ın haberine göre, söz konusu noktalardan birinin, Kandil bölgesi güneyinde, İran sınırında bulunan Asos dağları olduğu belirlendi. Buradaki köylerin çevresine kamp kuran teröristler, kış şartları için gerekli yiyecek-lojistik ihtiyacını da bölgeden karşılamak istedi. Asos eteklerinde konuşlanan kalabalık bir PKK’lı grup, güvenlik birimlerince tespit edilince F-4 ve F-16’lar sınırdan 180 kilometre güneye inerek en az 80 teröristi etkisiz hâle getirdi.

‘HALKIN ARASINA KARIŞIN’

Her an izlenen ve bu nedenle dağlarda barınamayan teröristlerin ‘ikinci Kandil’ olarak seçtikleri bu bölgede ‘akademi’ adı altında eğitim kampları kurduğu ve burada militan devşirip büyük kayıplarını telafi etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Ancak terör örgütünün bu planı, Türkiye-İran-Irak arasında artan iş birliği ve istihbarat paylaşımı da devreye girince tutmadı. Türk savaş uçaklarının gafil avladığı terör grubu öldürüldü. Kandil’den örgüte giden son talimatın “şehirlere inip halkın arasına karışın” şeklinde olduğu da telsiz kayıtlarıyla kesinleşti. Yeni yöntemi deşifre olan PKK’ya yönelik hava operasyonlarının kış aylarında da hız kesmeden devam edeceği, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla izlemenin aralıksız süreceği, teröristlerin SİHA’lar ve uçaklarca görüldükleri yerde vurulacağı kaydediliyor.

İkinci adres Suriye

Yoğun operasyonlarla Kandil’de barınamaz hale gelen terör örgütünün Süleymaniye-Erbil kırsalı dışında ikinci adresi Suriye oldu. Suriye kuzeyinde ABD askerlerinin koruması altında yaşayan çok sayıda PKK’lı terörist, buradaki örgüt merkezlerinde eğitim görüyor. PKK’nın Suriye uzantısı PYD, ‘Peşmerge’ modeliyle yerleşik hayata geçme çabasına girerken, geçiş hükümetinin silahlı kuvvetleri içerisinde yer almak için yoğun temas yürütüyor. Ancak Türkiye, bu konuda da PYD/YPG’yle her platformda mücadelede kararlı. Türkiye, uzun vadede Irak’tan Suriye’ye uzanacak terörist kuşağa hizmet edecek başta federasyon olmak üzere her tür adımın önüne geçecek.