Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM Samandıra'da Ataşehir yönünde sağ şeritte zincirleme kaza meydana geldi Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken şu anda tüm şeritler trafiğe kapalı, müdahale sürüyor.