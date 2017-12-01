TEM Samandıra'da Ataşehir yönünde sağ şeritte zincirleme kaza meydana geldi Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken şu anda tüm şeritler trafiğe kapalı, müdahale sürüyor.
TEM'de zincirleme kaza: Tüm şeritler kapatıldı
01.12.2017 - 10:49 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu Samandıra-Ataşehir istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Tüm şeritler trafiğe kapatılırken, müdahalenin sürdüğü belirtildi.
Etiketler : tem,kaza,samandıra,
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