Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) lideri Neçirvan Barzani, Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi. Neçirvan Barzani'nin Türkiye üzerinden yurt dışına gideceği öğrenildi.

HAVA SAHASI KAPALI



Türk Hava Sahası'nın Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu yerlere uçuşa kapalı olduğu için Erbil'in Dünya ile bağlantısı Türkiye üzerinden sağlanıyor. Kuzey Irak'tan yurt dışına gitmek isteyenlerin Habur Sınır Kapısı'ndan Şırnak'a geçmesi ve Türkiye'deki havalimanlarını kullanması gerekiyor.

Barzani de tıpkı diğer Iraklılar gibi Habur'dan geçerek yurt dışına çıkacak.

AVRUPA'YA GİDECEK



Referandumdan sonra, özellikle merkezi hükümetin püskürtme operasyonlarından sonra ortalıkta görünmeyen Barzani, o dönemden sonra ilk kez Türkiye'ye gelmiş oldu.