Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan okullarda görev yapan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 23 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
ByLock kullandıkları tespit edilen 23 öğretmen hakkında gözaltı
01.12.2017 - 11:38 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu gerekçesiyle kapatılan okullarda çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen 23 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan okullarda görev yapan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 23 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.
Etiketler : ByLock,
524072 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524072.aspx
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