Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan okullarda görev yapan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 23 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.