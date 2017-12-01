Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 17.00'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kabul, saat 17.00'de Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım ile görüşecek
01.12.2017 - 11:38 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Recep Tayyip Erdoğan 17.00'de Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.
Etiketler : erdoğan,binali yıldırım,
524073 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524073.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER