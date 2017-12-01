Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 17.00'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kabul, saat 17.00'de Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşecek.