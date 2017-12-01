Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE ANKARA

YPG ile geçici işbirliğinin ne zaman biteceği konusunda net işaret vermiyorlar. YPG ile bir saatlik iş birliği bile endişelerimizi artırıyor. ABD’ye bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. ABD yönetiminin ahenkli olarak davranmadığı bir gerçektir. Önceki yönetim döneminde de taahhütler verilmiş ve teknik düzeyde gerçekleştirilmemişti. ABD, bölgeye giden tırların sınırlı bir kısmının PYD/YPG’ye gittiğini, önemli bir kısmının ise orada bulunan ABD birliklerinin ihtiyacı için gittiğini söylüyor. ABD ile siyasi ve teknik düzeyde PYD/YPG’ye silah verilirken kafamızdaki takvim geçici iş birliği ne demek? Bu soruya verilen cevap bizi tatmin etmekten çok uzak. Amerika ile temaslar her düzeyde devam ediyor. PYD’ye silahlar konusunda bilgi paylaşımı oluyor ama arzuladığımız çerçevede değil” denildi. Dışişleri kaynakları ayrıca, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Halkları Kongresi’nde PYD’nin yer almayacağını belirtilerek, “Afrin’de tehdit devam ettiği sürece karşılığımız sürecek” ifadelerine yer verdi.