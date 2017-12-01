TSK, Diyarbakır Kulp’ta icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 3 Kalaşnikof piyade tüfeği ile 87 adet fişeğin ele geçirildiğini bildirdi.
Diyarbakır’da 2 terörist öldürüldü
01.12.2017 - 13:30 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır’da icra edilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : Diyarbakır,
524092 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524092.aspx
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