Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 12 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tamamı astsubay olan zanlıların yakalanması için Konya merkezli Diyarbakır, Şırnak, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Ekipler, Konya'da 1, Diyarbakır'da 4, Şırnak'ta 3, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 2'şer kişi olmak üzere 12 kişiyi gözaltına aldı.

Konya'ya getirilen ve hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.