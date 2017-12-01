Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım, "Saldırıların başrolünde Ana Muhalefet Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu, senaryonun koltuğunda da FETÖ var." şeklinde konuştu.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü;

Elindeki belge dediğin ne varsa götür mahkemelere ver kardeşim. Çamur at izi kalsın politikasına artık son ver. Ama onlarda bu yürek olmaz.

Buradan bir kez daha söylüyorum. Ey Kılıçdaroğlu, heybende ne varsa dök de rahatla. İşi arkası yarın tefrikalarına çevirme. İşin gücün terör örgütlerinin dümeninde atıp tutmak. FETÖ'cülerin büyüsüne kapılmış gidiyorsun. Türkiye'nin siyasi tarihine de tecrübeli iftiracı olarak kaydedileceksin.

Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini küresel sömürge güçlerinin arka bahçesine çevirdin.

Bu hain topluluğu (FETÖ) Amerika'daki bir davaya müdahil olarak Türkiye adına Recep Tayyip Erdoğan adına bir algı oluşturmak için var gücüyle çalışıyor, alnımız açık, yolumuz aydınlık. Hiçbir zaman Türkiye'nin menfaatine zarar verecek bir işin içinde olmadık, asla da olmayız. Bunu herkes bilmelidir.

RIZA SARRAF DAVASI

Rıza Sarraf ile ilgili İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner. Zaten kendi de hapisten çıkmanın en kolay yolu 'satmak' diyor. 'Satarım...' Alıcısı olursa.... Buradan açıkça ifade ediyorum; bu dava hukuki olmaktan çıkmış, tamamen siyasi bir şekle dönüşmüştür. Amaç Türkiye'yi sıkıştırmaktır. Türk ekonomisini sıkıştırmaktır. Türk ekonomisini zora sokmaktır.

İlginç bir şey var. Bu davanın en hararetli takipçisi bakıyoruz CHP. CHP kadroları Amerika'ya taşınmış. Orada bu davayı takip ediyorlar. Ey Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da şehitler verdik. Gazilerimiz oldu. Sen 15 Temmuz şehitlerinin failleri, alçakların davasına hiç gittin mi? Hiç o mahkemelerde duruşmalara katıldın mı? Eğer milliysen, eğer yerliysen önce git bu şehitlerin davalarına katıl. Orada ülkemizi savun. Şehitlerin hakkını savun. Gazilerin hakkını savun. Türkiye'ye kumpas kuran Türkiye'nin başına dert açmaya çalışan çevrelerin davalarına destek verip onlarla beraber olmak ne milliliktir ne yerliliktir, olsa olsa onlarla iş birliği yapmaktır.

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