Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye’de olduğu ve sonradan ülkeyi terk ettiği iddia edilen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’in Milli Haberalma Konseyi (National Intelligence Council) eski başkan yardımcısı Graham E. Fuller hakkında şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın edindiği bilgiye göre Fuller hakkındaki yakalama kararı Metin Topuz, Osman Kavala, Hanrey Barkey ve Aykan Erdemir'in şüpheli olduğu dosya kapsamında çıkarıldı.