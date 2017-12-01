Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, çiftçilere müjdeyi verdi. Yıldırım'ın talimatları ile çiftçilerin borçları bir yıl ertelendi. Bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına Bakanlar Kurulu kararı ile 1 yıllık erteleme imkanı getirildi. 80 bin çiftçinin bu yapılanmadan yararlanması öngörülüyor. Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri de borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçilere tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için mevcut kredi borçlarını 5 yıla yayılan taksitlendirme imkanı veriyor.