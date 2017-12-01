Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin Arnavutluk Millî Ticaret Merkezinden edindiği belgeye göre, FETÖ'ye ait Turgut Özal kolejinin hissedarlarından Davut Hancıoğlu, Yakup Arslan, Adnan Hoşoğlu ve Rahmi Tozduman'ın 6 Mart 2017'de yaptıkları toplantıda kolejin hisselerinin Hollanda merkezli BF Cooperatief UA şirketine devredilmesine karar verildi.

Belgede, şirketin genel müdürü Mustafa Üstüner'in, alınan kararın Millî Ticaret Merkezine tescil ettirmesi ve gerekli bütün işlemlerin takibiyle görevlendirildiği kaydediliyor.

BF Cooperatief UA şirketinin sahibi Fahri Özçelik'in FETÖ'nün Hollanda'daki yapılanmasında rol alan Hollanda Genç İş Adamları Federasyonuna (HOGİAF) üye olduğu biliniyor.

Arnavutluk'ta FETÖ bağlantılı Gülistan Vakfının 1993'te kurulmasıyla faaliyete başlayan örgüt, ülke genelinde eğitim kurumları işletiyor.

Başkent Tiran'daki "Mehmet Akif" ve "Turgut Özal", İşkodra'daki "Hasan Rıza Paşa" ve Dıraç'taki "Turgut Özal" ilköğretim okulları ve liseleri ile yine Tiran'daki Memorial International School, örgütle bağlantılı eğitim kurumları olarak ön plana çıkıyor.

Öte yandan, Katarlı bir yatırımcı tarafından 2011'de Tiran'da kurulan Kanada Teknoloji Enstitüsünün, yapılan görüşmeler sonucunda, Türkiye Maarif Vakfına devri konusunda anlaşma sağlanmıştı. Bu kapsamda, okul sahipleri ile kurumun Türkiye Maarif Vakfına devredilmesine dair vakfın İstanbul'daki merkezinde iyi niyet protokolü imzalanmıştı.

Ön protokol ve anlaşmayla, Türkiye Maarif Vakfı, dünyadaki ilk üniversite eğitimini Arnavutluk'ta veriyor. 2016-2017 eğitim döneminde iki fakültesi, 420 öğrencisi, 50'ye yakın akademisyeni bulunan üniversitenin, 2017-2018 için öğrenci hedefi 600 olarak planlanmıştı.