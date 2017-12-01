Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinden, bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen A.K'yi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kent merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonla gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardında
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
01.12.2017 - 21:39 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 21:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Etiketler : Adıyaman,sosyal medya,terör progandası,
524179 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524179.aspx
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