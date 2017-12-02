Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle saat 07.00'deki Gökçeada-Kabatepe ve 09.00'daki Kabatepe-Gökçeada seferlerini iptal etti.

GESTAŞ AŞ'in 07.15 Bozcaada-Geyikli ve 08.00 Geyikli-Bozcaada seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştiriliyor.