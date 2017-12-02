Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle saat 07.00'deki Gökçeada-Kabatepe ve 09.00'daki Kabatepe-Gökçeada seferlerini iptal etti.
GESTAŞ AŞ'in 07.15 Bozcaada-Geyikli ve 08.00 Geyikli-Bozcaada seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.
Diğer hatlardaki seferler ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştiriliyor.
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
02.12.2017 - 03:38 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 03:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle saat 07.00'deki Gökçeada-Kabatepe ve 09.00'daki Kabatepe-Gökçeada seferlerini iptal etti.
Etiketler : gestaş,kuzey ege,
524228 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524228.aspx
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