Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olanlar ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili son verileri açıkladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre; 15 Temmuz gazisi sayısı 2 bin 703. 15 Temmuz gazilerinden bakıma muhtaç malullere 177 bin 192 TL, diğer malullere ise, malullük derecelerine göre 66 bin 447 TL ile 22 bin 149 TL arasında nakdi tazminat ödendi. Emekliliğe müstahak olan malullere 101 bin 885 TL’den az olmamak üzere emekli ikramiyesi ödenirken; emekliliğe müstahak olmayanlara ise 101 bin 885 TL tutarında tazminat ödemesi yapıldı. Bakıma muhtaç malullere ise 150 bin 613 TL ek tazminat ödendi. Bakanlık, 15 Temmuz gazilerinden atama teklifi yapılmamış olanlara 15 bin TL, işe yerleştirilmiş veya atama teklifi yapılmış olanlara da atama teklifinin yapılmış olduğu tarihe göre 5 bin ile 10 bin TL arasında maddi yardım yaptı. Aylık bağlanan 15 Temmuz gazilerine ise mezkur Nizamnameye göre tespit edilen derecelerine bağlı olarak bin 501 ila 2 bin 299 TL arasında aylık ödeniyor. 15 Temmuz gazi ve gazi yakını olarak değişik kurumlarda bin 535 kişi istihdam edildi.Gazilerin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 35 milyon 721 bin 84 TL tutarında kaynak aktarımı yapıldı.