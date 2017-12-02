Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA

Yunanistan, ziyareti öncesinde terör örgütleri PKK ve DHKP-C örgütlerine yönelik operasyonları hızlandırdı. Önceki gün Yunanistan’da yakalanan 9 DHKP-C’linin arasında 2013’te AK Parti Genel Merkezine ve Adalet Bakanlığına yöneliksaldırının faili Hasan Biber’in de bulunduğu kaydedildi. Ziyaret, iki ülke ilişkilerinde önemli kırılma noktası olan FETÖ’cü 8 subayında gündeme gelmesini sağladı. Yunanistan’a TSK’ya ilişkin bilgi vermeyi kabul ettikleri ifade edilen bu subaylardan 6’sının Türkiye’ye iade edilebileceği, Yunan diplomatik kaynaklarınca, Türk mevkidaşlarına iletildi.

Görüşmede, Ankara’nın en önemli tepkisi ise Ege karasularını kullanarak Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine kaçan FETÖ mensuplarına izin verilmesi olacak. Darbe girişimi sonrası 10 bin 680 şüpheli, Ege karasularını kullanarak Avrupa’ya kaçmıştı. Temaslarda, FETÖ’cülerin ailece Yunan adalarına kaçışlarına seyirci kalınmasına yönelik eleştiriler de dile getirecek.

‘CAMİYİ BİZ YAPALIM’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temaslarında gündeme gelecek bir diğer önemli konu ise Yunanistan’daki Türk azınlığın siyasi ekonomik ve sosyokültürel durumuna ilişki beklentiler olacak. Ankara’nın, Atina’da 7 yıldır yapılması planlanan ancak mali kriz gerekçesi ile ertelenen cami inşaatının yapımının üstlenilmesi için Yunan makamlara bir öneri sunacağı belirtiliyor.