Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilerek, faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için çalışma yapıldı. Kentte farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, S.B, H.B, A.K, A.T, İ.Ç, A.A. ve O.C, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu, bazı adreslerde FETÖ/PDY elebaşına ait kitaplar ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.